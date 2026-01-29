Les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis ont poursuivi leur évolution en yoyo au dernier trimestre de l'année écoulée, alors que Washington a réduit les droits de douane sur les envois helvétiques.

Transbordement de containers depuis des trains de marchandises sur des bateaux dans le port de Bâle. (archives) sda

Keystone-SDA ATS

Après un repli de 4,8% en octobre, les exportations outre-Atlantique avaient rebondi de 7,6% en novembre par rapport au mois précédent. En décembre, elles ont chuté de 22,4%, a détaillé l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) jeudi dans un compte-rendu.

Sur l'ensemble de 2025, les ventes à destination des Etats-Unis ont cependant résisté, progressant de 3,9%.

En août 2025, les Etats-Unis avaient imposé des droits de douane de 39% sur les exportations suisses, bien plus que les 15% appliqués notamment à l'Union européenne. Ces taxes avaient été abaissées à 15% mi-novembre au terme de négociations entre Berne et Washington.