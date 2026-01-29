  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Les exportations vers les USA chutent en décembre

ATS

29.1.2026 - 08:47

Les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis ont poursuivi leur évolution en yoyo au dernier trimestre de l'année écoulée, alors que Washington a réduit les droits de douane sur les envois helvétiques.

Transbordement de containers depuis des trains de marchandises sur des bateaux dans le port de Bâle. (archives)
Transbordement de containers depuis des trains de marchandises sur des bateaux dans le port de Bâle. (archives)
sda

Keystone-SDA

29.01.2026, 08:47

Après un repli de 4,8% en octobre, les exportations outre-Atlantique avaient rebondi de 7,6% en novembre par rapport au mois précédent. En décembre, elles ont chuté de 22,4%, a détaillé l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) jeudi dans un compte-rendu.

Sur l'ensemble de 2025, les ventes à destination des Etats-Unis ont cependant résisté, progressant de 3,9%.

En août 2025, les Etats-Unis avaient imposé des droits de douane de 39% sur les exportations suisses, bien plus que les 15% appliqués notamment à l'Union européenne. Ces taxes avaient été abaissées à 15% mi-novembre au terme de négociations entre Berne et Washington.

Les plus lus

Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années
Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !
«Son père dit qu'il n'est plus le même» – Des nouvelles du petit garçon arrêté par l'ICE
France: le devoir conjugal, c'est fini!
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
Le Ministère public valaisan ouvre une troisième procédure pénale