Entre avril et juin, le nombre de faillites d'entreprises a augmenté de 26,6% par rapport à la même période de l'année précédente. Les secteurs de la construction et de la restauration sont particulièrement concernés.

Keystone-SDA ATS

Avec 444 ouvertures de procédures de faillite pendant la période sous revue, la construction est la branche la plus touchée, suivie par la restauration (327) et le commerce de détail (223), indique la société d'information financière Crif dans son étude périodique publiée mercredi.

Les plus fortes hausses en pourcentage ont été constatées dans la restauration (+55%), les services informatiques (+43,8%), ainsi que dans le domaine de l'entretien des bâtiments, de l'aménagement des jardins et des espaces verts (+40,9%).

Par région, les cantons de Saint-Gall, Soleure et Bâle-Ville ont enregistré le plus grand nombre de faillites. À l'inverse, les dépôts de bilan ont diminué dans les cantons de Bâle-Campagne, Glaris, Obwald et Appenzell Rhodes-Extérieures.

Par ailleurs, les créations d'entreprises ont connu un ralentissement, selon l'étude Crif. Au deuxième trimestre, 13'828 nouvelles sociétés ont été créées en Suisse, soit une légère hausse de 1,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les cantons ayant enregistré le plus de nouvelles inscriptions sont Zurich (2592), Vaud (1241) et Genève (1160). Alors que Zurich a affiché une solide croissance de 5,5%, les créations d'entreprises ont reculé de 13,4% dans le canton de Vaud. Par secteur, les créations d'entreprises ont été les plus nombreuses dans le commerce de détail (1112), le conseil en entreprise (1070) et l'immobilier (1009).

Parallèlement, on constate une augmentation marquée des radiations. Entre avril et juin, 9257 entreprises ont été rayées du registre du commerce, ce qui représente une progression de 12,2%.