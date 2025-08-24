  1. Clients Privés
84% contre 16% Les Français massivement opposés à de deux jours fériés de moins

ATS

24.8.2025 - 22:45

Les Français sont très massivement opposés, à 84% contre 16% qui y sont favorables, à la suppression de deux jours fériés proposée par le Premier ministre François Bayrou dans son plan de redressement des finances publiques, selon un sondage Odoxa publié dimanche par le journal Le Parisien.

François Bayrou tiendra lundi une conférence de presse marquant le début d'une période très périlleuse pour son gouvernement (archive).
François Bayrou tiendra lundi une conférence de presse marquant le début d'une période très périlleuse pour son gouvernement (archive).
Keystone

Keystone-SDA

24.08.2025, 22:45

Le chef du gouvernement avait proposé, à la mi-juillet, de supprimer le lundi de Pâques et le 8-Mai, une mesure destinée à rapporter 4,2 milliards d'euros sur les quelque 44 milliards d'économies qu'il souhaite réaliser dans le budget 2026.

Interrogés sur la suppression d'un seul de ces deux jours fériés, les personnes interrogées y sont presque autant hostiles, à 83%. Ils sont également 80% à considérer que cette suppression de jours fériés est un «impôt déguisé», quand 66% «ne voient pas le rapport entre le fait de travailler plus et l'amélioration de la dette et des déficits de la France».

«Les Français n'en veulent pas. Ils tiennent à leur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et cette mesure est vécue comme une violence et un préjudice», estime Gaël Sliman, le président d'Odoxa, dans les colonnes du Parisien.

Rentrée politique périlleuse

François Bayrou tiendra lundi une conférence de presse marquant le début d'une période très périlleuse pour son gouvernement, menacé de censure sur ses projets budgétaires par la gauche et le Rassemblement national.

Il doit aussi affronter des appels à bloquer le pays lancés pour le 10 septembre et soutenus par la gauche.

L'enquête a réalisée par Odoxa pour Le Parisien, auprès d'un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, interrogés par internet du 20 au 21 août 2025.

