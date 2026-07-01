Sur l'Arc lémanique, les flèches des établissements bancaires alémaniques ciblent une clientèle et des actifs bien précis. Pour les acteurs romands, cette offensive est moins perçue comme une menace que comme une intensification naturelle de la concurrence, reflet d'un marché suisse où les frontières cantonales pèsent moins dans les stratégies de développement.

«Je ne parlerais pas d'une menace alarmante, mais plutôt de la poursuite d'un mouvement que nous avons nous-mêmes anticipé et incarné depuis longtemps», rassure François Pradervand, responsable Banque privée Suisse du groupe Edmond de Rothschild.

«Je constate simplement que certains acteurs alémaniques sortent aujourd'hui de leur canton d'attache, en faisant ce que nous avons fait très tôt. Nous nous sommes implantés à Lugano dès 1968, puis à Fribourg en 1989, à Lausanne en 1993, et nous avons franchi le Röstigraben il y a plus de dix ans en nous installant à Zurich.»

La logique strictement cantonale est de moins en moins prégnante, selon nombre de professionnels interrogés par AWP, confirmant la pertinence d'une couverture géographique large et d'un ancrage dans toutes les régions clés du pays. Pour M. Pradervand, «cette intensification de la concurrence pousse à renforcer ce qui fait notre différence, à savoir une culture d'investisseur, une proximité forte avec les entrepreneurs et les familles, et une capacité à délivrer des solutions patrimoniales sophistiquées.»

Cibler les grosses fortunes

«La Romandie offre un potentiel de croissance attractif. L'équipe de notre bureau de représentation à Lausanne se consacre exclusivement à la clientèle institutionnelle», confie la Banque cantonale de Zurich (ZKB) à AWP. La gestion de fortune est localisée à Zurich, bien que les équipes responsables de la Romandie rendent régulièrement visite à leurs clients sur place. «Nous souhaitons développer une offre complémentaire en Suisse romande, comprenant des solutions financières destinées aux clients UHNWI (disposant d'un patrimoine d'au moins 30 millions de francs).»

Début 2024, Jürg Bühlmann, responsable clientèle entreprises et membre de la direction générale de la ZKB, expliquait déjà à AWP vouloir renforcer les activités de la banque auprès des caisses de pension et des clients institutionnels en Suisse romande. Cette région «représente pour nous un potentiel de croissance attrayant».

En juin de la même année, Edmond de Rothschild annonçait aussi à l'agence AWP étendre sa présence en Suisse romande grâce au recrutement de sept nouveaux collaborateurs pour la succursale de Lausanne, avec en tête de l'équipe un ancien du géant bancaire UBS, Alexandre Mercuri. Le bureau vaudois compte actuellement quinze banquiers et plusieurs spécialistes.