Le National ne veut pas interdire aux entreprises publiques et d'importance systémique de faire des dons aux partis politiques (image symbolique). ATS

UBS pourra continuer à faire des dons à des partis politiques. Le National a rejeté mercredi, par 117 voix contre 58, une motion socialiste demandant d'interdire les dons de certaines entreprises.

Keystone-SDA ATS

Le texte voulait interdire aux entreprises publiques et d'importance systémique de faire des dons aux partis politiques. Cédric Wermuth (PS/AG) a dénoncé les problèmes d'influence des grandes entreprises sur les décisions politiques. Peu après la crise de Credit Suisse, les partis bourgeois ont fait des propositions de régulation. Elles se sont désormais toutes évaporées, a-t-il noté.

Le Conseil des Etats se penchera jeudi sur une motion similaire.

Le National a également rejeté un texte des Vert-e-s exigeant que la BNS et la Finma évaluent les risques financiers liés au réchauffement climatique et prennent des mesures adéquates. Les deux textes ont été examinés dans le cadre d'une session extraordinaire «Dons» demandée par le PS et les Vert-e-s.