  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Malgré un soutien record Les hôpitaux doivent améliorer leur productivité, selon PwC

ATS

25.8.2025 - 07:06

En 2024, les hôpitaux suisses ont augmenté le nombre de prises en charge, mais la productivité stagne, selon la société d'expert-conseils PwC. Le cabinet d'audit recommande de miser sur l'innovation, en particulier la numérisation, pour améliorer l'organisation du travail.

ats

Keystone-SDA

25.08.2025, 07:06

La rentabilité opérationnelle des hôpitaux a atteint 4,5% l'an dernier soit près d'un point de pourcentage de mieux qu'en 2023, indique la dernière analyse de PwC Suisse sur la santé financière des hôpitaux, publiée lundi.

La principale raison de cette amélioration réside dans l'augmentation du nombre de prestations, en progression de 2,4% dans le domaine stationnaire, et d’environ 5% dans le domaine ambulatoire. En revanche, la productivité n'a augmenté que de 0,3% l’année dernière, une valeur nettement inférieure à la moyenne à long terme.

Le bureau d'expert-conseils note le manque d’investissements dans les technologies de l’information, les infrastructures et la modernisation des processus. Il liste comme solution la planification numérique des rendez-vous, la gestion des admissions et des sorties ou la standardisation des traitements.

Soutien record des propriétaires

Enfin, PwC constate la situation financière fragile des établissements. Il y a bien eu des hausses de tarifs ces dernières années, mais l'inflation cumulée en a atténué les effets. Résultat: les hôpitaux ne parviennent pas à compenser entièrement la hausse des charges de personnel, d’énergie et de matériel.

L'apport financier des cantons et autres bailleurs de fonds est dès lors essentiel. Les propriétaires ont apporté un soutien record totalisant plus d'un milliard de francs en 2024, permettant de stabiliser les bilans.

«Mais ils ne remplacent pas les ajustements nécessaires à long terme au niveau des processus et de la structure des hôpitaux», estime PwC.

L'étude se base sur les comptes annuels de 44 hôpitaux de soins aigus de différentes tailles, répartis dans presque tous les cantons. Elle a en outre passé en revue douze établissements psychiatriques.

Les plus lus

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne
Arrestation d'un vice-gouverneur pour détournements de fonds
La mort d'une reine et des photos qui ont fait le tour du monde
Le DISPO reste muet malgré sept décès en lien avec la police vaudoise
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !