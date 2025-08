Le 1er semestre 2025 a représenté le 2e le plus coûteux de tous les temps pour les assureurs, en raison des incendies en Californie et des orages aux États-Unis, estime le réassureur Swiss Re. Le total annuel des sinistres assurés pourrait dépasser les prévisions.

Keystone-SDA ATS

Selon une estimation préliminaire du Swiss Re Institute publiée mercredi, les dommages assurés mondiaux liés aux catastrophes naturelles se sont élevés à 80 milliards de dollars (64,6 milliards de francs) au premier semestre 2025. Par rapport à la même période de 2024, cela représente une hausse de 29%. Sur dix ans, le montant des pertes a plus que doublé en moyenne.

Les incendies de forêt qui ont ravagé le comté de Los Angeles en janvier ont causé des pertes assurées estimées à 40 milliards de dollars, soit bien plus que tout autre sinistre lié aux incendies de forêt jamais enregistré.

Toujours aux Etats-Unis, les orages violents ont totalisé 31 milliards de dollars de dommages sur les six premiers mois de l'année. L'urbanisation des zones vulnérables, la hausse de la valeur des actifs et l'inflation ont exacerbé les conséquences financières de ce phénomène météorologique. Le Swiss Re Institute prévoit ainsi une augmentation des pertes liées à ce risque au fil du temps.

En outre, le séisme de magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui a frappé la Birmanie en mars a été ressenti jusqu'en Thaïlande, en Inde et en Chine. Cette catastrophe a entraîné des pertes de 1,5 milliard de dollars pour les assureurs.

Prévisions pessimistes pour le second semestre

Le second semestre a débuté avec les effets d'un important dôme de chaleur, qui a fait grimper les températures au-dessus de 40°C en Europe occidentale et centrale fin juin, et avec des incendies de forêt dans plusieurs pays. Aux États-Unis, des pluies torrentielles en juillet ont provoqué des crues soudaines catastrophiques dans le centre du Texas.

L'attention se porte désormais sur la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord. Les prévisions annoncent trois à cinq ouragans violents au second semestre.

Étant donné que 60% des sinistres annuels assurés liés aux catastrophes naturelles surviennent au second semestre, la période à venir reste pleine d'incertitudes, écrit le Swiss Re Institute. Si la tendance actuelle se poursuit, les sinistres assurés mondiaux liés aux catastrophes naturelles en 2025 pourraient dépasser les 150 milliards de dollars.