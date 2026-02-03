  1. Clients Privés
Capital-risque Les jeunes pousses suisses ont levé plus de fonds en 2025

ATS

3.2.2026 - 10:56

La startup de la cleantech Climeworks a bénéficié d'un tiers du montant total généré sur ce segment, soit 386 millions de francs. (archive)
La startup de la cleantech Climeworks a bénéficié d'un tiers du montant total généré sur ce segment, soit 386 millions de francs. (archive)
ATS

Les investissements dans les jeunes pousses suisses ont augmenté de 23,9% en 2025, pour atteindre 2,9 milliards de francs, selon l'étude Swiss Venture Capital Report (SVCR) publiée mardi.

Keystone-SDA

03.02.2026, 10:56

«En 2025, le contexte était tout sauf favorable. Néanmoins, pour la première fois depuis 2022, les startups suisses ont bénéficié d'un afflux de capitaux plus important», constate cette étude, publiée par le portail d'information en ligne Startupticker.ch et l'association professionnelle SECA, en collaboration avec startup.ch, et qui dit interroger les investisseurs en capital-risque domiciliés en Suisse, sans préciser leur nombre.

Pas moins de 354 tours de financement ont été répertoriés, contre 153 en 2016.

L'étude souligne que l'optimisme des bailleurs de fonds s'est également reflété dans la répartition des fonds: les investissements dans les jeunes et très jeunes entreprises sont passés de 864 millions à plus de 1,4 milliard de francs.

Par secteur, la répartition montre que les flux de fonds ont fortement augmenté, en particulier dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des biotechnologies. Les investissements dans les dispositifs médicaux, le matériel informatique et les technologies financières sont restés stables.

Quant aux jeunes pousses de la cleantech, elles ont attiré moins d'argent. Climeworks a bénéficié d'un tiers du montant total généré sur ce segment, soit 386 millions de francs. Le spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) a levé 128 millions de francs lors du deuxième plus grand tour de financement de l'année.

Zurich et Vaud en tête

Dans le classement cantonal, c'est Zurich qui arrive en tête, tant en termes de nombre de tours de financement que de capital investi. Le canton est suivi par celui de Vaud, et de Bâle-Ville. Sur les 572 millions de francs investis dans ce demi-canton, 95% ont été consacrés à des entreprises de biotechnologie, est-il précisé.

Par ailleurs, après une année sans introduction en Bourse, deux jeunes pousses helvètes, Bioversys et Mindmaze, ont sauté le pas en 2025. Le nombre de ventes de jeunes sociétés à de grandes entreprises ou à des investisseurs financiers est lui resté stable. Le volume des transactions s'est élevé à plus d'un milliard de francs pour deux acquisitions et à plus de 100 millions de francs pour sept autres.

Si l'étude observe que la levée de capitaux reste difficile, elle relaie encore que la majorité des fonds prévoient d'augmenter leurs investissements dans les mois et les années à venir.

