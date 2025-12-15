  1. Clients Privés
Economie Les loyers ont continué d'augmenter en novembre

ATS

15.12.2025 - 09:14

Les loyers affichés dans les annonces de la plateforme homegate.ch ont connu des variations régionales aléatoires sur un mois en novembre. La tendance en comparaison annuelle reste en revanche à sens unique: vers le haut.

La capitale économique du pays demeure de loin la ville la moins accessible pour les aspirants locataires. (archive)
La capitale économique du pays demeure de loin la ville la moins accessible pour les aspirants locataires. (archive)
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 09:14

15.12.2025, 09:20

Le renchérissement moyen sur douze mois a atteint 2,8%, emmené par les cantons des Grisons (+10,5%) et de Zoug (+8,9%). Les aspirants locataires tessinois, les moins mal lotis du pays, ont vu la facture augmenter de 1,0%, selon un relevé périodique diffusé lundi par Swiss Marketplace Group (SMG).

En zones urbaines, les villes de Lucerne et Genève affichent toutes deux des hausses de plus de 5%, quand Zurich enregistre une progression de 3,4%. La Cité de Zwingli reste de loin la moins abordable du pays pour les nouveaux locataires.

