Les locataires suisses peuvent s'attendre à des baisses de loyer cette année. Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail devrait en effet être abaissé lundi prochain.

Pour les locataires, une baisse de 0,25 point de pourcentage implique pour les bailleurs de diminuer le loyer de 2,9%, pour autant qu'ils aient aussi appliqué les augmentations précédemment. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA, to ATS

Les économistes sont unanimes, l'Office fédéral du logement (OFL) devrait annoncer un taux hypothécaire de référence de 1,50%, lors de son relevé trimestriel, contre 1,75% en vigueur depuis décembre 2023. Ils invoquent les quatre baisses de taux successives par la Banque nationale suisse (BNS) qui ont rendu les hypothèques plus avantageuses.

Le taux d'intérêt moyen de toutes les hypothèques en cours, déterminant pour calculer le taux d'intérêt de référence, s'élevait en effet à 1,63% à fin septembre et n'a manqué que d'un point de base le seuil pour une baisse de ce dernier en décembre déjà. Entretemps, les taux ont encore reculé.

Pour les locataires, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'une baisse de 0,25 point de pourcentage implique pour les bailleurs de diminuer le loyer de 2,9%, pour autant qu'ils aient aussi appliqué les augmentations précédemment. Et c'est en principe au locataire de faire la démarche, car le bailleur le fait rarement de lui-même. Ce dernier peut en outre compenser l'inflation et des «hausses générales des coûts».

La baisse effective devrait de ce fait se situer autour de 2% du loyer net, estime UBS. Le droit à la réduction s'applique à la prochaine date de résiliation possible, soit au plus tôt en juillet, selon les régions, et au plus tard en novembre.

En 2023, le taux de référence avait grimpé deux fois en peu de temps, consécutivement à l'abandon à la politique de taux négatifs par la BNS. Certains bailleurs en avaient profité pour augmenter les loyers jusqu'à 10%.

Les avis divergent quant à la suite. L'économiste de Raiffeisen, Fredy Hasenmaile, s'attend à une nouvelle baisse du taux de référence au second semestre. Et même si elle n'avait pas lieu, une hausse ne devrait pas intervenir avant 2027, selon lui. Son confrère d'UBS, Fabian Waltert, estime en revanche qu'il y a peu de chance de voir une deuxième diminution cette année. Dans le même temps, le taux directeur de la BNS devrait rester inchangé, avant d'être relevé dès 2026.