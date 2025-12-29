  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Or et argent Les métaux précieux ralentissent après avoir atteint de nouveaux sommets

ATS

29.12.2025 - 10:36

Les cours de l'or, de l'argent et du platine se sont envolés ces dernières 24 heures, avant de voir leurs cours retomber lundi matin sous le coup des prises de bénéfices mais aussi des avancées dans les négociations de paix en Ukraine.

L'or a atteint dans la nuit de dimanche à lundi un nouveau sommet historique à 4550,52 dollars l'once. (archive)
L'or a atteint dans la nuit de dimanche à lundi un nouveau sommet historique à 4550,52 dollars l'once. (archive)
ATS

Keystone-SDA

29.12.2025, 10:36

29.12.2025, 10:52

Mais même après ce repli, ces métaux précieux vont terminer l'année en fanfare. Allant de record en record, l'or a atteint dans la nuit de dimanche à lundi un nouveau sommet historique à 4550,52 dollars l'once avant de retomber dans la matinée à 4462,46 dollars (-1,55%). Depuis le début de l'année, le prix du métal jaune s'est envolé de 71,3%.

Les investisseurs semblent avoir pris leurs bénéfices, alors que les pourparlers de paix en Ukraine avancent, ont commenté les analystes de la plateforme Trading Economics.

Le président américain Donald Trump a en effet estimé dimanche être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Le locataire de la Maison Blanche n'a toutefois fait mention d'aucune avancée concrète.

Mais les tensions au Moyen-Orient, ainsi qu'entre les Etats-Unis et le Venezuela soutenaient la demande pour l'or en tant que valeur refuge, selon Trading Economics.

Les experts d'UBS ont pour leur part rappelé que l'envolée de l'or allait de pair avec la faiblesse du dollar, les investisseurs cherchant des placements plus solides.

«Les achats continus par les banques centrales, plus d'investissements dans les ETF et une plus forte demande en lingots et pièces soutiennent aussi le rally, alors que les taux directeurs devraient baisser aux Etats-Unis», ont ajouté les analystes de la banque aux trois clés. Ces derniers voient l'or grimper à 5000 dollars l'once dès mars 2026.

Les autres métaux précieux cédaient aussi leurs gains. Après avoir atteint un sommet à 83,97 dollars l'once, l'argent reculait de 5,9% à 74,60 dollars. Le platine faisait de même, baissant de 6,4% à 2291,29 dollars, après un plus haut à 2478,50 dollars. Depuis janvier, ces deux métaux ont également enregistré une importante envolée de respectivement 159,2% et 154,8%.

Les plus lus

Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump
Serena Williams aux côtés de Venus Williams le jour de son mariage
Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités
Sans Lara Gut-Behrami, Camille Rast reprend le flambeau avec éclat
Mort de Brigitte Bardot: «Diva rebelle», «du sex-appeal à l'extrême-droite»...