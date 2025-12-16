  1. Clients Privés
Commerce – GE Les magasins genevois pourront ouvrir ce dimanche

ATS

16.12.2025 - 17:53

A Genève, les magasins pourront ouvrir dimanche. La Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) a refusé d'octroyer l'effet suspensif à un recours déposé par les syndicats, indique mardi le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie.

Les magasins pourront ouvrir dimanche à Genève. La Chambre administrative de la cour de justice a refusé d'octroyer l'effet suspensif d'un recours contre l'ouverture des commerces ce jour-là (image d'illustration).
Les magasins pourront ouvrir dimanche à Genève. La Chambre administrative de la cour de justice a refusé d'octroyer l'effet suspensif d'un recours contre l'ouverture des commerces ce jour-là (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 17:53

16.12.2025, 18:19

Les employés pourront choisir de travailler ou non ce jour-là, selon le communiqué. Le personnel qui travaillera verra son revenu être majoré de 100% ou pourra obtenir un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées, selon le contrat-type de travail. Le recours avait été déposé pour s'opposer à la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) d'autoriser l'ouverture des commerces.

Les Genevois devront voter l'an prochain s'ils décident d'autoriser de manière pérenne les magasins à ouvrir deux dimanches par année. La votation initiale, prévue pour le 30 novembre, avait été annulée après un arrêt du Tribunal fédéral qui avait rendu les enjeux de la votation illisibles.

