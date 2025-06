Le nombre de millionnaires n'a cessé de croître l'année dernière dans le monde, avec plus de 1000 nouveaux riches par jour, les Etats-Unis regroupant le nombre le plus important de grandes fortunes.

Le nombre de millionnaires n'a cessé de croître l'année dernière dans le monde, avec plus de 1000 nouveaux riches par jour, les Etats-Unis regroupant le nombre le plus important de grandes fortunes. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

La transmission de cette richesse entre générations devient un enjeu majeur au vu des volumes attendus.

Le nombre de millionnaires en dollars a augmenté de 1,2% en 2024, une hausse supérieure à 684'000 personnes par rapport à l'année précédente, les Etats-Unis comptant plus de 379'000 nouveaux millionnaires, a relevé la banque UBS mercredi dans son étude sur le patrimoine. Ce sont essentiellement les marchés financiers, en forte hausse l'année dernière, qui ont soutenu cette tendance.

Les Etats-Unis, la Chine et la France comptent le plus grand nombre de millionnaires – avec respectivement 23,8 millions, 6,3 millions et 2,9 millions de personnes – les USA représentant près de 40% des millionnaires dans le monde. La hausse la plus marquée a cependant été constatée en Turquie (+8%) et aux Emirats arabes unis (+5,8%).

Poursuite de la croissance

La Suisse, qui compte 1,1 million de millionnaires, est quant à elle restée en tête de classement pour la richesse moyenne par adulte en terme de marché individuel, suivie par les Etats-Unis, Hong Kong et le Luxembourg, a ajouté le géant de la gestion de fortune dans la 16e édition de son étude.

En 2024, le patrimoine mondial a augmenté de 4,6% après une hausse de 4,2% en 2023. Cette croissance devrait se poursuivre sur la seconde moitié de la décennie, selon les économistes de la banque aux trois clés. D'ici 2029, le monde devrait compter 5,3 millions de personnes fortunées supplémentaires, un bond de 9% comparé à 2024.

Alors que le nombre de personnes fortunées ne cesse de croître, la transmission de richesse devient un enjeu majeur. Ces 20 à 25 prochaines années, plus de 83'000 milliards de dollars doivent être transférés, dont 9000 milliards entre conjoints et 74'000 milliards entre générations.

Le volume le plus important de transferts de richesse est prévu aux Etats-Unis avec plus de 29'000 milliards, au Brésil (près de 9000 milliards) et en Chine continentale (plus de 5000 milliards).