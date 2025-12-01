Avec de bons résultats financiers ou non, la magie de Noël semble faire son effet au sein des entreprises romandes. L'effet sur les collaborateurs étant difficilement quantifiable, le taux de participation répond néanmoins au besoin des directions de renforcer le sentiment d'appartenance.

Tout comme les clubs sportifs internes qui ont ce même objectif de cohésion, les festivités permettent de créer du lien dans un cadre plus décontracté (photo d’illustration). IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA ATS

«Le taux de participation est de 60% à 70% en moyenne pour la soirée du personnel et entre 50 et 60% pour le Noël destiné aux enfants des collaborateurs», chiffre pour l'agence AWP, Michèle Cassini, porte-parole de Romande Energie. «L'intérêt est toujours présent depuis le Covid, il n'y a pas eu de baisse.»

Tout comme les clubs sportifs internes qui ont ce même objectif de cohésion, les festivités permettent de créer du lien dans un cadre plus décontracté. C'est même pour les services des ressources humaines «l'occasion parfaite pour briser les silos».

Coop dit afficher «un niveau élevé de satisfaction. Celle-ci se manifeste notamment par un taux de fluctuation du personnel bas et stable depuis des années», explique un porte-parole. Sur la base du dernier sondage réalisé auprès des collaborateurs, «leur sentiment d'appartenance est très élevé, tout comme leur volonté de performance».

Avec une soixantaine de collaborateurs sur sept sites en Suisse, le gestionnaire de fortune Probus Pléion y voit le renforcement de la cohésion des équipes et «l'occasion de les remercier et leur démontrer notre reconnaissance», explique Marie-France Tischhauser, directrice des ressources humaines.

Le gestionnaire du tarmac de Cointrin organise un après-midi pour les enfants des collaborateurs et une soirée pour les parents. Même initiative chez Romande Energie avec un Noël destiné aux enfants le 6 décembre.

Le sentiment d'appartenance se veut aussi territorial. Nestlé a par exemple une tradition de soutien aux communautés locales en offrant un spectacle à la population de Vevey. «En plus des aides tout au long de l'année, nous incitons nos collaborateurs à s'engager par le biais de dons ou de journées de bénévolat afin de soutenir des bonnes causes.»