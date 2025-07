Les nuitées hôtelières en Suisse ont enregistré une progression plus importante qu'initialement escompté en juin, selon la deuxième estimation publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les clients des pays du Golfe ont cependant manqué à l'appel.

La part des visiteurs locaux a progressé de 2,5%, alors que celle des touristes étrangers a augmenté de 1,0%.(archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Pendant le mois sous revue, les nuitées dans les établissements helvétiques ont progressé de 1,6% sur un an, après +1,2% dans la première estimation dévoilée mi-juillet, ont précisé les statisticiens fédéraux.

La part des visiteurs locaux a progressé de 2,5%, contre +1,8% précédemment attendu, alors que celle des touristes étrangers a augmenté de 1,0% (+0,7%).

Les clients originaires d'Allemagne (+9,1%) ont enregistré la plus forte croissance, suivis des Chinois (+6,1%) et des Américains (+4,3%). Par contre, ceux du Royaume-Uni (-2,6%), de France (-3,4%) et surtout des pays du Golfe (-17,3%) ont inscrit un recul.