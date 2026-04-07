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Hôtellerie Les nuitées hôtelières en nette progression en février

ATS

7.4.2026 - 09:35

L'hôtellerie suisse connaît un net rebond depuis le début de l'année. En février, le nombre de nuitées a grimpé de 2,9% sur un an à 3,5 millions.

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. (archive)
Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 09:35

07.04.2026, 10:20

Les hôtes indigènes ont représenté la plus importante part et progression, avec 1,8 million de nuitées, en hausse de 3,2%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un troisième pointage publié mardi.

Les visiteurs étrangers – Etats-Unis, France et Inde en tête, en termes de progression, devant le Royaume-Uni – ont quant à eux généré 1,6 million de nuitées (+2,6%).

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. Là aussi, la demande est principalement indigène, avec 3,5 millions de nuitées (+2,8%), tandis que les visiteurs étrangers ont généré 3,2 millions de nuitées (+2,7%).

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