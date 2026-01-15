Le secteur hôtelier a connu un mois de novembre en demi-teinte, générant 2,3 millions de nuitées, un volume stable (-0,3%) sur un an. La baisse de 7700 nuitées est répartie presque également entre les touristes suisses (-3900) et les hôtes étrangers (-3800).

Entre janvier et novembre, le nombre de nuitées a progressé de 1,9% ou 770'000 unités par rapport à la même période de l'année dernière (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Entre janvier et novembre, le bilan s'avère plus favorable. Le nombre de nuitées a ainsi progressé de 1,9% ou 770'000 unités par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant un volume de 40,2 millions, selon les chiffres provisoires publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les visiteurs étrangers ont généré 20,7 millions de nuitées (+2,9%), davantage que les 19,5 millions imputables aux clients suisses (+1,0%).