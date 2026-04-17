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En Suisse Les nuitées hôtelières reculent fortement en mars

ATS

17.4.2026 - 14:35

L'hôtellerie suisse a connu un brusque ralentissement en mars. Le nombre de nuitées a perdu 6,1% sur un an, selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'hôtellerie suisse a connu un brusque ralentissement en mars. (archive)
L'hôtellerie suisse a connu un brusque ralentissement en mars. (archive)
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 14:35

17.04.2026, 14:41

Les hôtes indigènes ont affiché la plus forte baisse, de 6,5% au cours du mois de mars par rapport au même mois l'année dernière, ressort-il du tableau publié vendredi. Le nombre de visiteurs étrangers a quant à lui baissé de 5,7%.

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. Pour février seulement, le nombre de nuitées a grimpé de 2,9% sur un an à 3,5 millions.

Une deuxième estimation sera publiée le 24 avril, suivie des chiffres définitifs le 7 mai.

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