Immobilier Les offres de maisons progressent encore, mais au ralenti

ATS

27.10.2025 - 11:05

La tendance à la hausse des offres de maisons individuelles en ligne s'est poursuivie entre juillet 2024 et juin 2025, mais de manière bien moindre que pour la même période un an plus tôt, selon une étude du portail immobilier Immoscout24.

Après la forte augmentation de l'offre ces dernières années, le marché des maisons individuelles semble se stabiliser à un niveau d'offres plus élevé. (archive)
Après la forte augmentation de l'offre ces dernières années, le marché des maisons individuelles semble se stabiliser à un niveau d'offres plus élevé. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 11:05

27.10.2025, 11:21

Les annonces restants publiées un peu plus longtemps qu'auparavant, les vendeurs doivent par ailleurs faire preuve de davantage de patience, constate-t-elle. Durant la période examinée, ce sont 77'517 annonces pour des maisons individuelles qui ont été publiées en ligne en Suisse, soit environ 2500 de plus qu'un an plus tôt, fait savoir la dernière édition de l'Online Home Market Analysis d'Immoscout24, en collaboration avec l'Association des propriétaires fonciers de Suisse et le Swiss Real Estate Institute.

Celle-ci note que la croissance, de 3,4%, est nettement inférieure à la hausse spectaculaire de 36% enregistrée l'année antérieure. «Après la forte augmentation de l'offre ces dernières années, le marché semble donc se stabiliser pour l'instant à un niveau d'offres plus élevé», dit-elle.

«Dégâts irréversibles». Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !

«Dégâts irréversibles»Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !

«Après la hausse considérable de l'offre, il n'est guère surprenant que le marché ralentisse à nouveau. Indépendamment de l'augmentation de l'offre en Suisse, ce surplus de biens peut toujours être absorbé par une demande inchangée dans tout le pays», a commenté Martin Waeber directeur Real Estate chez SMG Swiss Marketplace Group, cité dans un communiqué.

Annonces publiées en moyenne 79 jours

Cette légère hausse de l'offre a été accompagnée d'un allongement modéré de la durée de parution des annonces. En moyenne, les maisons individuelles sont restées en ligne 79 jours, soit près de 4% de plus que lors de la période d'analyse précédente.

«Cette augmentation parallèle en pourcentage du volume de l'offre et de la durée de parution indique une demande constante. En raison de l'élargissement de l'offre, les vendeurs et vendeuses doivent actuellement attendre un peu plus longtemps avant de vendre leur bien immobilier», est-il souligné.

«Vu à la télévision». Comment est guidée la diplomatie de Donald Trump ?

«Vu à la télévision»Comment est guidée la diplomatie de Donald Trump ?

La situation à cet égard varie toutefois d'un canton à l'autre. Ainsi, en Suisse centrale et dans l'Espace Mittelland, la durée de parution moyenne s'est sensiblement réduite alors qu'elle s'est le plus rallongée dans les cantons de Genève, de Vaud, du Valais et au Tessin.

Alors qu'entre 2023 et 2024, une augmentation de la demande était constatée dans toutes les régions, ce n'a plus été le cas entre 2024 et 2025, relève par ailleurs l'étude. Ainsi, la demande a notamment crû au Tessin, en Suisse centrale, dans l'Espace Mittelland et en Suisse orientale mais a reculé dans les cantons de Genève, de Vaud, du Valais et, bien que légèrement, de Zurich.

Les annonces évaluées proviennent de plusieurs portails immobiliers connus et englobent ainsi la majorité des annonces en ligne publiées en Suisse pendant la période de l'étude, affirment ses auteurs.

