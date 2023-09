Le nombre de passagers transportés par Swiss cet été n'était plus que de 10% inférieur à la période pré-Covid, contre 30% en 2022, selon le directeur de la compagnie Dieter Vranckx. Tablant sur une augmentation de son activité de 10% l'an prochain, Swiss continuera à recruter du personnel de cabine.

Durant les vacances d'été, la compagnie a transporté 1,7 million de passagers, soit 20% de plus que l'an dernier, a déclaré Dieter Vranckx dans une interview publiée par la Tribune de Genève et 24Heures dimanche. Cela représente une baisse de 10% par rapport à 2019. L'écart se réduit, en conclut M. Vranckx, car en 2022, il était encore de 30%.

Il existe de plus des différences régionales. La reprise de l'activité à Genève est plus forte qu'à Zurich. Ainsi, à l'aéroport de Cointrin, les capacités ont égalé celles d'avant la pandémie. Trois nouvelles lignes rejoindront l'offre genevoise en 2024: Oslo, Copenhague et Stockholm.

Conditions de travail en question

Au cours des dix-huit derniers mois, Swiss a recruté 1800 hôtesses de l'air et stewards, alors qu'elle en avait licencié environ 300 durant la pandémie, a indiqué M. Vranckx. Swiss continuera à recruter en 2024, en priorité des Suisses, en tablant sur une hausse de 10% de son activité.

Le patron de la compagnie aérienne qui a affiché un bénéfice opérationnel de 456 millions de francs en 2022, n'a pas fait état de difficultés à embaucher, alors que la situation est tendue dans toute l'Europe. Il s'est au contraire dit surpris par l'afflux des candidatures.

Concernant le bras de fer avec les employés pour de meilleures conditions de travail, Swiss espère finaliser les discussions avec le syndicat autour d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) d'ici à fin septembre. L'objectif est que le personnel puisse voter avant la fin de l'année, a précisé le directeur. Pour rappel, une première mouture avait été refusée en mars.

«A nos yeux, il est important que la CCT en discussion améliore les conditions offertes à nos collaborateurs. En termes de rémunération comme de rythme de travail», a déclaré M. Vranckx.

Environnement et tarifs

Concernant l'amélioration de son bilan énergétique, Swiss mise sur une modernisation de sa flotte en remplaçant certains avions par des appareils qui émettent moins de CO2, sur le kérosène synthétique et des innovations technologiques annexes. Ces mesures doivent permettre à la compagnie de réduire ses émissions de CO2 de moitié.

Par ailleurs, dans une interview dans la NZZ am Sonntag, Dieter Vranckx dit prévoir une hausse des tarifs aériens à l'avenir, «à moyen et long terme». Cette hausse s'impose selon lui pour investir dans des technologies plus respectueuses de l'environnement. Mais dans l'immédiat, le patron de Swiss anticipe des tarifs plus bas en 2024.

mabe, ats