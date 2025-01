Des agriculteurs forment un signal de détresse « SOS » géant avec leurs tracteurs dans le cadre d'une action coordonnée et répliquée en divers endroits de Suisse, pour protester contre leurs conditions de travail et ici spécifiquement contre le prix du lait, faisant écho à de nombreuses manifestations à travers l'Europe ces dernières semaines, dans un champ entre les villages d'Echallens et Goumoens-la-Ville, Suisse, jeudi 29 février 2024. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)

KEYSTONE