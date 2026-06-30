La fortune privée mondiale a enregistré l'an dernier sa plus vive croissance depuis 2017, estime un rapport d'UBS. Culminant à 10,8%, la progression, soutenue par la vigueur des marchés financiers et la hausse des actifs non financiers, s'est nettement accélérée au regard des 4,6% de 2024 et de 4,2% de 2023 et a dépassé la production économique globale.

En Suisse, 944'000 adultes intègrent le cercle des millionnaires en dollars, soit 13,1% de la population adulte helvétique.

La croissance de la richesse personnelle s'est révélée la plus forte (+17,5%) dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), suivie par les Amériques (+8,5%) et la zone Asie-Pacifique (+5,9%), ressort-il du rapport annuel sur la richesse mondiale (Global wealth report) publié mardi par le numéro un bancaire helvétique.

L'établissement explique aussi les différences régionales du fait des effets de change, en particulier la dépréciation du dollar américain, laquelle a amplifié les hausses de richesse en dehors des Etats-Unis

Richesse moyenne par adulte en Suisse : 910'382 dollars

Ventilée selon les pays, la richesse moyenne par adulte est restée la plus élevée en Suisse, à 910'382 dollars, devant les Etats-Unis (696'277 dollars) et le Luxembourg (654'732 dollars).

En termes de richesse médiane, le Grand-Duché prend toutefois la tête (394'005 dollars), devant la Belgique (277'166 dollars), l'Australie (210'783 dollars), la Suisse pointant quant à elle au 8e rang, le patrimoine médian se montant à 145'555 dollars, une moitié des personnes détenant plus que ce montant et l'autre moitié moins.

Cette fortune comprend tous les investissements, les avoirs de retraite, ainsi que l'immobilier, desquels la dette est déduite.

En Suisse, 944'000 adultes dans le cercle des millionnaires

Hausse des millionnaires En Suisse, 944'000 adultes intègrent le cercle des millionnaires en dollars, soit 13,1% de la population adulte helvétique.

Ce groupe concentre à lui seul environ 69% de l'ensemble de la fortune privée.

En portant l'analyse sur une période plus longue, l'image est contrastée, la fortune moyenne ayant bondi de 11% en termes réels (corrigé de l'inflation) de 2022 à 2025, alors que le patrimoine médian a en parallèle chuté d'un peu moins de 15%, constate le premier gestionnaire de fortune mondial.

Ce groupe concentre à lui seul environ 69% de l'ensemble de la fortune privée. En portant l'analyse sur une période plus longue, l'image est contrastée, la fortune moyenne ayant bondi de 11% en termes réels (corrigé de l'inflation) de 2022 à 2025, alors que le patrimoine médian a en parallèle chuté d'un peu moins de 15%, constate le premier gestionnaire de fortune mondial.

Ce groupe concentre à lui seul environ 69% de l'ensemble de la fortune privée. En portant l'analyse sur une période plus longue, l'image est contrastée, la fortune moyenne ayant bondi de 11% en termes réels (corrigé de l'inflation) de 2022 à 2025, alors que le patrimoine médian a en parallèle chuté d'un peu moins de 15%, constate le premier gestionnaire de fortune mondial.

Patrimoines supérieurs à 5 millions de dollars

A l'échelle mondiale, le nombre de millionnaires en dollars a progressé d'environ 1,5% l'an dernier, ce qui correspond à près d'un million de nouveaux millionnaires, dont presque la moitié résidait aux Etats-Unis.

UBS fait en outre part d'une croissance particulièrement vigoureuse dans les segments de patrimoines supérieurs à 5 millions de dollars. Ces tranches supérieures, allant de 5 à 100 millions de dollars, ont progressé rapidement tant en nombre d'individus qu'en richesse totale.

Cette accélération a été particulièrement marquée sur des marchés tels que la Chine, l'Australie et les Etats-Unis, mettant en évidence le dynamisme croissant et la profondeur de la croissance tout en haut du spectre de la richesse.