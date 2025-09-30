  1. Clients Privés
Conjoncture Les perspectives de l'économie suisse restent modérées

ATS

30.9.2025 - 11:02

Si l'avenir économique helvétique s'est quelque peu éclairci en septembre, les menaces restent importantes, notamment parce que des signes provenant de la demande extérieure s'affaiblissent.

L'industrie suisse des produits papetiers et imprimés présente des signaux positifs, selon le KOF (archives).
L'industrie suisse des produits papetiers et imprimés présente des signaux positifs, selon le KOF (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 11:02

30.09.2025, 11:12

Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF s'est légèrement amélioré pour le mois qui s'achève. Cet indicateur publié par la structure dédiée aux recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est enrobé de 1,8 point à 98,0 points, après un score révisé à 96,2 points en août.

Le baromètre est ressorti au-dessus des attentes des économistes sondés par AWP, qui anticipaient entre 96,3 et 97,0 points. A titre de comparaison, le baromètre se situait à 103,5 points en septembre 204.

Les indicateurs pour le secteur manufacturier ainsi que les services financiers et d'assurances voient leurs perspectives s'améliorer. Que ce soit pour l'industrie manufacturière ou la construction, différents aspects se montrent sous un jour positif, par exemple les exportations et la situation générale des entreprises, malgré le coup de semonce des droits de douane américains fixés à 39%. La production et les stocks de produits finis sont, eux, sous pression.

L'industrie du bois, du verre, de la pierre, mais aussi des produits papetiers et imprimés ainsi que l'industrie électrique présentent des signaux positifs. A l'inverse, les sous-indicateurs de la chimie et de la pharmacie, à la pointe des exportations helvétiques, ainsi que ceux concernant la fabrication de machines et d'équipements connaissent un recul.

Le KOF ajoute que les indicateurs pour la consommation privée se stabilisent.

