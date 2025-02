De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) de l'industrie en Suisse s'attendent à un net recul des ventes si les Etats-Unis augmentent leurs tarifs douaniers. Néanmoins, le moral des PME ne s'est guère détérioré par rapport au mois dernier.

Le président américain Donald Trump a promis des droits de douane généraux compris entre 10 et 20% durant sa campagne électorale. (archive) ATS

Keystone-SDA, cw ATS

L'indice PMI des PME calculé par la banque Raiffeisen est passé de 44,6 à 49,9 points en février, se situant ainsi juste en dessous du seuil de croissance situé à 50 points, observe la coopérative bancaire saint-galloise dans son relevé mensuel publié vendredi.

Les cinq composantes de l'indice ont contribué à la hausse globale. La plus grande contribution est venue de la composante carnet de commandes, qui s'est améliorée, passant de 44,4 à 51,5 points. Mais les composantes relatives aux volumes de production (de 45,5 à 50,6 points) et aux délais de livraison (de 49,5 à 52,0 points) ont également dépassé la barre des 50 points.

Les PME interrogées ont également vu leur évaluation de l'emploi et de leurs stocks d'achats s'améliorer, même si ces deux composantes restent en dessous du seuil de croissance, respectivement à 48,0 points et à 44,1 points.

Dans le secteur des exportations, l'industrie pharmaceutique est actuellement la seule à enregistrer une croissance positive de ses ventes. Dans les autres secteurs, les volumes d'exportation sont en grande partie en baisse, ce qui explique également le ralentissement de la croissance de l'emploi.

À la fin de l'année dernière, l'emploi dans le secteur manufacturier, mesuré en équivalents temps plein, était au même niveau que l'année précédente. Il existe cependant de grandes différences entre les secteurs d'activité. On constate par exemple une forte hausse des emplois dans l'industrie automobile (+6,4%) et dans le secteur pharmaceutique (+4,1%). Toutefois, dans la majorité des secteurs, le nombre d'équivalents temps plein a diminué.

Les conséquences d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis

Même si la Suisse est épargnée pour le moment, de grandes incertitudes demeurent concernant la politique douanière des Etats-Unis. Durant sa campagne électorale, Donald Trump avait promis des droits de douane généraux compris entre 10 et 20%. De telles sanctions douanières frapperaient durement les PME suisses qui exportent vers les Etats-Unis, comme le montre l'étude de Raiffeisen.

Un quart des entreprises interrogées s'attendent à ce que leurs ventes à l'exportation vers les États-Unis diminuent jusqu'à 20% si des droits de douane de 10% sont imposés. Près de 30% des PME craignent même une baisse encore plus importante de leurs chiffres d'affaires.

De plus, il existe un risque de conséquences indirectes importantes pour la Suisse si les États-Unis durcissent considérablement leur politique commerciale. Par exemple, une hausse des tarifs douaniers sur les importations en provenance de l'Union européenne (UE) plongeraient l'industrie des pays voisins dans une crise encore plus profonde et donc indirectement également les PME suisses.