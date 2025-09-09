  1. Clients Privés
En 2026 Les prix de l'électricité en Suisse vont baisser de 4%

ATS

9.9.2025 - 11:01

L'électricité coûtera moins cher en 2026. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) annonce une baisse de l'ordre de 4% par rapport à 2025. Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 58 francs de moins sur l'année.

L'électricité coûtera encore un peu moins cher en 2026 (image prétexte).
L'électricité coûtera encore un peu moins cher en 2026 (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 11:01

09.09.2025, 11:36

Le tarif de l'énergie passera de 13,7 centimes par kilowattheures (kWh) à 12,11 ct./kWh, soit une baisse de plus de 11%, indique l'ElCom mardi dans un communiqué.

La commission rappelle que les tarifs varient considérablement d'un canton à l'autre en raison des grandes différences d'approvisionnement en énergie. Les chiffres présentés sont des valeurs médianes.

Outre cette évolution des prix, un nouvel élément tarifaire fait son apparition cette année sur la facture: les coûts solidaires en lien avec les renforcements de raccordement et les aides transitoires pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium. Le tarif de mesure, jusqu’ici intégré dans le tarif d’utilisation du réseau, sera présenté séparément. Ces mesures ne doivent toutefois pas avoir d'incidence sur le portefeuille du consommateur, souligne l'ElCom.

Tarifs encore élevés

La baisse des prix de l'énergie explique cette évolution, indique l'ElCom. Les tarifs avaient explosé en 2022 et 2023.

Les contrats d'approvisionnement fixés ces années-là arrivent à échéance dans plusieurs régions. Les tarifs demeurent toutefois relativement élevés par rapport aux années précédant 2022. Cela s'explique car les prix de gros restent relativement élevés, selon la commission.

Nouveaux modèles en 2026

Les exigences relatives aux réseaux électriques se durcissent, explique l'ElCom. Elle pointe l'augmentation de la production d'électricité décentralisée et la démocratisation de la mobilité électrique et des pompes à chaleur pour expliquer ce phénomène.

Elle souligne que les tarifs dynamiques peuvent contribuer à réguler la charge du réseau et réduire par la même occasion le développement de ce dernier. Ces modèles, qui n'étaient pas prévus par la loi jusqu'à présent, ont désormais une base légale nécessaire grâce à la révision de la Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl). De quoi permettre aux gestionnaires de mettre en place ces nouveaux modèles de tarification dès 2026.

A l'instar des autres tarifs, le montant de la facture dépendra des coûts du gestionnaire de réseau. Les éventuels avantages tarifaires pour les consommateurs finaux se baseront sur les avantages escomptés pour les coûts du gestionnaire de réseau, dans la perspective d’éviter ou de retarder l’extension du réseau, note l'ElCom. Elle précise toutefois qu'aucun gestionnaire n'a encore fait usage de cette possibilité pour 2026.

L'ElCom doit encore communiquer sur le tarif de mesure, soit les coûts de fonctionnement et d'entretien du réseau, désormais comptabilisé séparément. Elle assure que cela n'aura aucune incidence sur le portefeuille du consommateur final.

