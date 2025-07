Tant les prix des maisons individuelles que ceux des appartements en propriété se sont appréciés entre avril et juin en Suisse. Les coûts ont particulièrement augmenté dans les communes rurales.

Avec une augmentation de 2,2% sur un trimestre et de 6,0% sur un an, la hausse pour les appartements en propriété par étage est encore plus forte. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Au deuxième trimestre 2025, les montants requis pour l'achat d'une maison individuelle ont progressé en moyenne de 1,5% sur un trimestre et de 3,9% sur un an, détaille mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Avec une augmentation de 2,2% sur un trimestre et de 6,0% sur un an, la hausse pour les appartements en propriété par étage est encore plus forte.

Dans le cas des maisons individuelles, les prix ont particulièrement augmenté dans les communes rurales (+3,4%). Les coûts de ces objets immobiliers n'ont reculé que dans les communes intermédiaires (-0,9%).

Dans le segment du marché des appartements en propriété par étage, les prix affichent une hausse quel que soit le type de commune. La progression la plus forte a aussi été enregistrée dans la catégorie des communes rurales (+3,0%).

Dans l'ensemble, l'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) s'est apprécié de 1,9% sur un trimestre et de 5,0% sur un an, pour s'établir à 123,3 points.