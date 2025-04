Les prix des transactions pour les logements en propriété à usage personnel ont légèrement augmenté au premier trimestre 2025, selon le prestataire de services immobiliers Cifi. La demande est notamment soutenue par les taux hypothécaires qui demeurent bas.

La croissance des prix de 0,6% affichée en mars est légèrement inférieure à la moyenne à long terme (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette croissance, de 0,6%, «est certes légèrement inférieure à la moyenne à long terme, mais elle signale une nouvelle reprise du marché», relève le cabinet zurichois Cifi dans un communiqué publié lundi.

Dans son indice des prix de l'immobilier privé périodique, il constate que la disposition à payer pour les maisons individuelles est à nouveau en hausse (+0,5%), après un recul minime au trimestre précédent.

Pour les appartements en propriété (PPE), l'augmentation est pratiquement identique (+0,6%) et à peine supérieure à la valeur du trimestre précédent. En un an, les prix des logements en propriété ont progressé de 2,7%.

«En période d'incertitude politique et économique, marquée par des turbulences sur les marchés financiers et énergétiques, des conflits commerciaux et des guerres, la propriété du logement dans un État fiable et bien géré comme la Suisse s'avère être un refuge sûr», explique le cabinet.

En revanche, les prix des transactions pour les immeubles collectifs ont enregistré un nouveau léger recul de 0,2% de janvier à fin mars. Sur les douze derniers mois, il en résulte une croissance relativement modérée de 1,0% sur ce marché partiel.

Cette retenue «pourrait notamment être liée à une politique d'octroi de crédit plus prudente des instituts hypothécaires dans le contexte économique actuel. Cette tendance est renforcée par les prescriptions plus strictes en matière de fonds propres, en vigueur depuis le début de l'année, dans le cadre du dispositif réglementaire Bâle III», soulignent les experts.

L'évolution à moyen et long terme des taux d'intérêt, l'un des principaux facteurs du marché immobilier, constitue un élément d'incertitude supplémentaire, selon eux.