En Suisse Les prix des logements ont encore pris l’ascenseur en 2025

ATS

15.1.2026 - 08:27

Les prix des logements en Suisse ont poursuivi l'année dernière sur leur pente ascendante, à un rythme plus lent toutefois que les exercices précédents. Alors que les flux migratoires ont été moins importants, la construction d'appartements n'a toujours pas été en mesure de répondre à la forte demande et la hausse des loyers devrait se poursuivre.

Les prix des logements en Suisse ont poursuivi l'année dernière sur leur pente ascendante.
Les prix des logements en Suisse ont poursuivi l'année dernière sur leur pente ascendante.
ats

Keystone-SDA

15.01.2026, 08:27

En 2025, les loyers proposés ont augmenté en moyenne de 2,3%, après une accélération de 3,2% en 2024 et de 4,7% en 2023, ont détaillé le portail immobilier Homegate.ch et la Banque cantonale de Zurich jeudi dans un communiqué.

«L'immigration nette a fortement reculé par rapport à l'année précédente», avec une baisse de 12% en date de novembre dernier, a indiqué Martin Waeber. Selon le responsable immobilier de SMG Swiss Marketplace Group, qui gère la plateforme de petites annonces immobilières, «la construction de nouveaux logements n'a pas été en mesure de répondre à la demande non satisfaite». Le nombre de logements vacants a par ailleurs encore reculé en 2025, a-t-il ajouté.

Les hausses de loyers les plus importantes ont été enregistrées l'année dernière dans le canton des Grisons (+10%), suivi par Schwytz (+7,4%) et Nidwalden (+6,7%). Au niveau des villes, Genève a vu le prix des logements croître de 3,4%, et Lausanne et Zurich de 2,2%.

L'activité de construction devant demeurer faible en 2026 et la demande intérieure forte, les loyers devraient encore augmenter cette année, a constaté M. Waeber.

