  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Immobilier Les prix des maisons et appartements accélèrent

ATS

12.8.2025 - 08:58

L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons que des appartements. La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs.

La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs. (image d'illustration)
La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 08:58

Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% sur un an, avec une progression de 4,5% en Suisse romande et de 3,8% dans la partie alémanique du pays, a détaillé le portail de services financiers Moneypark mardi dans une étude.

Ceux des maisons se sont même envolés de 7,4% en moyenne nationale, avec 7,4% en Suisse alémanique et 7,5% en Romandie.

«En raison de la faiblesse des taux d'intérêt, une reprise encore plus prononcée du marché pouvait être attendue, mais la politique de sélection des dossiers plus stricte des prestataires hypothécaires et la situation économique incertaine, rendue très imprévisible notamment par la politique douanière américaine, font apparaître une certaine réticence» chez les acquéreurs, ont constaté les experts de Moneypark.

La progression du marché devrait malgré tout se poursuivre en seconde partie d'année, «car acheter devrait rester nettement plus avantageux que louer pour le moment», selon l'étude.

Les plus lus

Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Voilà comment vous auriez pu économiser jusqu'à 38'000 francs
Un médaillé olympique : «Ce que j'ai fait est impardonnable»
Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop
«Ma vie privée a été violée... je ne peux plus faire confiance à mon entourage»
Trump nomme un proche à la tête des statistiques de l'emploi