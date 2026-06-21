Remis début juin à Genève, les Prix Giga Photo 2026 sont exposés dès jeudi et jusqu'au 2 août à la promenade St-Antoine. Le thème de cette deuxième édition du concours, organisé par l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications, était «L'urgence de la connectivité».

Les Prix Giga Photo 2026 sont visibles dès jeudi à la promenade St-Antoine, à Genève. Le thème de la deuxième édition du concours organisé par l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications était «L'urgence de la connectivité» (image d'illustration). ATS

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Giga a été créé en 2019 pour aider les gouvernements à connecter toutes les écoles à Internet et à donner à chaque jeune accès à l'information, à des opportunités et à des choix, rappelle le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Cette édition du concours de photographie documentaire a attiré 4747 soumissions provenant de 724 photographes issus de 97 pays.

Le prix comprend trois catégories: séries, moins de 21 ans et image unique. Dans la première catégorie, le jury international, composé de professionnels et d'étudiants de la Haute école d'art et de design de Genève, a désigné Magali Druscovich qui a documenté comment le téléphone portable permet aux femmes incarcérées en Argentine de rester en contact avec leur famille et de poursuivre leur éducation.

Les autres clichés récompensés parlent de l'école en ligne dans l'Ukraine en guerre ou encore de la manière dont les réseaux sociaux ont poussé la génération Z à manifester au Kenya. Au total, les photographies lauréates couvrent neuf pays répartis sur quatre continents. Ils montrent combien «la connectivité est devenue une infrastructure indispensable à la survie», écrit l'UNICEF.