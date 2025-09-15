  1. Clients Privés
Conjoncture Les prix à la production et à l'importation refluent en août

ATS

15.9.2025 - 09:15

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) s'est encore contracté en août, pour le quatrième mois consécutif. Les produits pharmaceutiques sont devenus moins chers, alors que les hydrocarbures ont renchéri.

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) s'est encore contracté en août, pour le quatrième mois consécutif. Les produits pharmaceutiques sont devenus moins chers, alors que les hydrocarbures ont renchéri. (Photo d'archives)
sda

Keystone-SDA

15.09.2025, 09:15

En comparaison mensuelle, cet indicateur avancé de l'inflation a baissé de 0,6% pour s'établir à 105,5 points, peut-on lire dans un communiqué de l'Office fédéral de la statistique (OFS) diffusé lundi.

Comparé à août 2024, les prix des produits indigènes et importés ont reculé de 1,8%.

Publié au début du mois, l'indice des prix à la consommation a montré une légère accélération sur un an de 0,2%, toujours tirée par les loyers qui n'entrent ni dans les prix à la production, ni dans ceux à l'importation. Sur un mois cependant, l'inflation a reculé de 0,1%.

