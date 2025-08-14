  1. Clients Privés
FR

Inflation Les prix à la production et à l'importation poursuivent leur baisse en juillet

ATS

14.8.2025 - 09:01

Indicateur avancé de l'inflation, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi son recul en juillet, pour le troisième mois consécutif. Montres et dispositifs médicaux notamment sont devenus plus abordables, au contraire des hydrocarbures.

Les hydrocarbures sont devenus plus chers, selon l'OFS. Ici, les citernes géantes de l'entreprise Tamoil à Vernier, près de Genève. (archive)
Les hydrocarbures sont devenus plus chers, selon l'OFS. Ici, les citernes géantes de l'entreprise Tamoil à Vernier, près de Genève. (archive)
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 09:01

14.08.2025, 09:07

L'indicateur calculé par l'Office fédéral de la statistique a baissé de 0,2% en glissement mensuel, pour s'établir désormais à 106,2 points, selon un compte-rendu périodique diffusé jeudi.

Le renchérissement des hydrocarbures explique en bonne partie le modeste rebond de 0,1% du sous-indice des prix à l'importation, alors que celui des prix des biens locaux à la sortie d'usine s'est amenuisé de 0,3%. Sur un an, le niveau des prix de l'offre totale des produits autochtones ou importés a baissé de 0,9%.

