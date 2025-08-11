  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bourse Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

ATS

11.8.2025 - 16:40

Les sommes provisionnées par les banques européennes pour faire face aux impayés des crédits accordés aux particuliers et aux entreprises sont revenues à un niveau haut plus vu depuis décembre 2020, affirme lundi l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Les créances douteuses des établissements bancaires européens représentaient 377,8 milliards d'euros à la fin du premier trimestre (archives).
Les créances douteuses des établissements bancaires européens représentaient 377,8 milliards d'euros à la fin du premier trimestre (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.08.2025, 16:40

11.08.2025, 16:43

Le coût du risque, exprimé en pourcentage, s'élève à 0,57% à fin mars 2025, au plus haut depuis un peu plus de quatre ans.

Exprimées en stock, les créances douteuses des établissements bancaires européens représentaient 377,8 milliards d'euros à la fin du premier trimestre.

Avec 122,2 milliards d'euros, les banques françaises en portent un tiers, loin devant les banques espagnoles, allemandes et italiennes. La clientèle des entreprises est en première ligne.

L'ABE avait invité fin juin les banques européennes à se montrer prudentes notamment face aux risques liés aux tensions géopolitiques, à même de fragiliser les entreprises auxquelles elles prêtent de l'argent et de compliquer leur capacité à rembourser leurs échéances de prêts.

L'Autorité a également rendu publics le 1er août les résultats d'un test de résistance des établissements bancaires, dont les bilans ont été soumis à un scénario économique catastrophe.

Les banques européennes, mieux capitalisées et plus rentables qu'il y a deux ans, s'en étaient globalement bien sorties mais les banques françaises étaient à la traîne.

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende
L’assassinat revendiqué par Israël choque la presse internationale
Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !
Deux alpinistes ont fait une chute fatale samedi en Valais