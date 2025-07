Les lois sur les normes éthiques pour les entreprises ne nuisent ni aux bénéfices ni au chiffre d'affaires. C'est ce qu'ont montré deux chercheurs des universités de Zurich (UZH) et de Glasgow (GB) en analysant l'impact de la loi française sur le devoir de vigilance de mars 2017 sur 11'000 entreprises.

La loi oblige les grandes entreprises à mettre en place un plan de diligence raisonnable, à contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales quant aux risques tels que le travail des enfants, le travail forcé, une sécurité au travail insuffisante ou des violations de l'environnement, et à prendre les mesures correspondantes (photo prétexte). IMAGO/peopleimages.com

Keystone-SDA ATS

C'est la seule loi de ce type qui est en vigueur depuis suffisamment longtemps pour que ses effets à long terme puissent être analysés, selon un communiqué de l'Université de Zurich (UZH) publié mardi.

La loi oblige les grandes entreprises à mettre en place un plan de diligence raisonnable, à contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales quant aux risques tels que le travail des enfants, le travail forcé, une sécurité au travail insuffisante ou des violations de l'environnement, et à prendre les mesures correspondantes.

Pas d’effet à long terme

«Les entreprises concernées par la loi ont en moyenne réalisé des bénéfices aussi souvent que celles qui n'ont pas dû introduire de devoir de diligence entrepreneuriale», indique Christoph Steinert, de l'Institut des sciences politiques de l'UZH, cité dans le communiqué.

Certes, des coûts plus élevés ont parfois été générés dans la phase précédant l'entrée en vigueur de la loi, car les entreprises ont dû adapter leurs processus. Mais à plus long terme, il n'y a pas de preuve de désavantages économiques, selon ces travaux publiés dans la revue spécialisée «Review of International Political Economy».

Des pays européens comme l'Allemagne ont également légiféré sur un tel devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement. L'UE a adopté une directive à ce sujet en 2024.

En Suisse, une ordonnance sur le devoir de diligence et la transparence concernant les minéraux et les métaux provenant de zones de conflit ainsi que le travail des enfants est en vigueur depuis 2022.