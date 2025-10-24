Le groupe zougois Holcim continue de profiter d'une demande soutenue pour ses produits estampillés «durables», mais ses recettes de reculer. La rentabilité a fait du surplace, ce qui n'a pas empêché la direction de confirmer sa feuille de route.

Holcim a vu ses recettes reculer au troisième trimestre. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Les revenus ont atteint 4,04 milliards de francs, en recul de 2,5% sur un an, rapporte vendredi le géant des matériaux de construction. En monnaies locales, une progression de 4,9% est constatée. La croissance organique s'est fixée à 4,5%.

La rentabilité opérationnelle a stagné. Ainsi, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 836 millions de francs (-0,1%). Cet indicateur affiche une augmentation de 8,1% en monnaies locales. La marge Ebit a néanmoins pris 0,6 point de pourcentage, à 20,7%.

Les chiffres s'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions brossées par les analystes interrogés par AWP.

Les objectifs pour l'exercice en cours sont reconduits, ceux-ci prévoyant une croissance des recettes entre 3 et 5%, une progression entre 6 et 10% de l'Ebit récurrent en monnaies locales, une marge Ebit récurrent supérieure à 18% et un flux de trésorerie libre de quelque 2 milliards de francs.