La RTS a perdu près d'un quart de ses auditeurs au premier semestre 2025 suite à l'arrêt de la diffusion en FM à la fin 2024, selon les chiffres publiés jeudi par Mediapulse. Pour les Radios Régionales Romandes (RRR), cette baisse confirme la nécessité de prolonger la diffusion FM au-delà de 2026.

Certes, les radios régionales ont gagné des auditeurs (+13,4%) pendant que les stations de la RTS – La Première (-19,3%), Espace 2 (-48,6%), Couleur 3 (-45,5%) – accusaient des pertes. Une partie des auditeurs se sont toutefois tournés vers les radios françaises (+15,9%), indiquent les RRR dans un communiqué. KEYSTONE

Pour les radios privées helvétiques, le clap de fin de la FM est prévu pour fin 2026. Or, au vu de la chute d'audience enregistrée par la RTS, «la survie de plusieurs radios régionales dépend directement de la poursuite de la diffusion FM durant quelques années», plaident les RRR.

Et de détailler que ce délai permettrait une évolution naturelle de l'auditoire dans trois domaines: le nombre d’automobiles équipées en DAB+, l’équipement des ménages et la transition de plus en plus rapide des stations étrangères voisines de la Suisse vers le DAB+. Une prolongation de la FM ne coûterait rien aux contribuables ni à la Confédération, rappellent les radios régionales romandes.

Au début du mois, la commission compétente du National a déposé de justesse une motion qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation à fin 2026. A la place, le gouvernement doit prolonger les concessions FM actuelles ou lancer un nouvel appel d’offres pour l’attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le Parlement doit encore se prononcer.