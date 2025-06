Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en avril sur un an. Ce sont essentiellement les détaillants d'équipements de l'information qui continuent à voir leurs recettes bondir.

Keystone-SDA ATS

Durant le mois sous revue et corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les ventes du commerce de détail ont augmenté de 0,3% en glissement annuel en termes nominaux (non corrigés de l'inflation) et de 1,3% en termes réels (ajustés de l'inflation), selon les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par branches économiques, le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé a vu ses revenus grimper de 9,6% en termes nominaux et de 16,5% en termes réels. Il est suivi par le commerce de détail sur marché et la vente par correspondance ou sur internet, qui ont connu une hausse de 1,7% en termes nominaux et de 2,9% en termes réels.

Le commerce de détail des stations-services affiche la baisse la plus importante, de 3,9% en termes nominaux et de 3,7% en termes réels.

Par groupe de marchandises, les détaillants dans l'alimentation, les boissons et le tabac ont vu leurs chiffres d'affaires s'enrober le plus fortement, de 2,4% en termes nominaux et de 2,9% en termes réels. Les vendeurs de carburants ont dû eux affronter le plus recul de recettes le plus important, de 11% en termes nominaux et de 3,9% en termes réels.