Conjoncture Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

ATS

1.9.2025 - 09:13

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en juillet sur un an. Les revenus des détaillants ont ainsi crû de 1%, alors que la progression en données corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés s'est inscrite à 0,2%.

Les recettes du commerce de détail ont pris de l'embonpoint en juillet. (archive)
ATS

Keystone-SDA
ATS

Keystone-SDA

01.09.2025, 09:13

01.09.2025, 09:17

En termes réels, soit compte tenu de l'inflation, les recettes du commerce de détail ont augmenté de 1,5%, précise lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance réelle corrigée des variations saisonnières s'est elle affichée à 0,7%.

En excluant les ventes de carburants, les revenus des détaillants se sont étoffés de 1,45 en termes nominaux et de 1,8% en termes réels. Corrigées des variations calendaires, ces derniers ont crû de respectivement 0,6 et 1,0%.

Au regard du mois précédent, les chiffres d'affaires des détaillants se sont en revanche contracté de 0,5% tant en termes nominaux que réels

En juin, les recettes du commerce de détail avaient progressé de 1,3% en glissement annuel en termes nominaux et de 1,7% en termes réels.

