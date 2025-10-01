  1. Clients Privés
En août Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse

ATS

1.10.2025 - 11:22

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail helvétique ont flanché en août, après deux mois de hausse.

Un pas en arrière, après deux pas en avant pour le commerce de détail helvétique en août. (archive)
Un pas en arrière, après deux pas en avant pour le commerce de détail helvétique en août. (archive)
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 11:22

01.10.2025, 11:48

Corrigé de l'effet des jours ouvrables ou fériés, le recul atteint 0,8% sur un an hors inflation et 0,2% en intégrant dans le calcul le renchérissement, indique mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors stations-service, le recul en termes nominaux est divisé par deux à 0,4%, quand celui en termes réels s'évapore complètement.

La contraction abstraction faite de l'inflation est essentiellement attribuable aux carburants, dont la contribution aux chiffres d'affaires s'est étiolée de 7,7%. En termes réels toutefois, ce sont les vêtements et chaussures (-1,9%) qui ont pesé le plus lourd dans la balance.

