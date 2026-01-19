  1. Clients Privés
Forum économique mondial Selon le secrétaire américain au Trésor, «les relations Suisse-USA sont en très bonne voie»

ATS

19.1.2026 - 17:06

«Les relations avec la Suisse sont de nouveau en très bonne voie», a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent lundi. Il s'exprimait à son arrivée à Davos pour le Forum économique mondial.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent s'est dit heureux d'être de retour en Suisse.
Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent s'est dit heureux d'être de retour en Suisse.
ATS

Keystone-SDA

19.01.2026, 17:06

«Les relations entre la Suisse et les Etats-Unis, après une période mouvementée ces derniers mois, sont de nouveau sur une très bonne voie», a déclaré M. Bessent devant la presse à son arrivée à Davos. Il a pris la parole devant la maison américaine établie cette année dans l'église anglaise de la commune.

Contre le WEF. Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

Contre le WEFDes militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

Berne et Washington s'étaient mis d'accord en novembre pour faire passer les taxes américaines sur les produits suisses importés de 39 à 15% à l'issue d'âpres discussions. Les deux pays doivent encore signer un accord d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal.

Le mandat de négociation est prêt côté suisse. Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est montré prêt à aller de l'avant sur cet accord durant le WEF.

