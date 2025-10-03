Les remontées mécaniques suisses ont enregistré un nombre accru de passages lors de la saison estivale. Le mois de septembre s'est aussi inscrit en terrain positif.

Les remontées mécaniques suisses ont connu une forte affluence estivale (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Du mois de mai jusqu'à fin septembre, les premiers passages sont en hausse de 11% par rapport à l'année dernière, selon l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS) vendredi, qui a interrogé plus de 120 membres de toute la Suisse.

«Avec les belles journées d'automne, nous espérons terminer la saison sur une note positive», a souligné son directeur Berno Stoffel, cité dans le document. «De manière générale, on constate que l'activité estivale continue de croître et que les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à visiter les montagnes suisses en été.»

Les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont connu à nouveau la plus forte croissance (+22?%), suivies par l'Oberland bernois (+17%) et le Valais (13%). Les autres régions affichent toutes un pourcentage positif à un chiffre.

Sur l'ensemble de la saison, de mai à septembre, la branche affiche une augmentation de 24% du nombre de visiteurs par rapport à la moyenne des cinq dernières années, a ajouté la faîtière. L'attrait est plus fort chez les touristes étrangers (+33%) que chez les locaux (+12%).

Sur cette période, l'Oberland bernois est la région qui a affiché la plus forte croissance (+52%), suivie des Alpes vaudoises et fribourgeoises et de la Suisse centrale (+35% chacune). Le Valais affiche également une évolution positive (+11%), tandis que le Tessin, les Grisons et la Suisse orientale ont stagné.