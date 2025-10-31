  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En septembre Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent

ATS

31.10.2025 - 08:38

Le commerce de détail en Suisse a retrouvé de l'élan en septembre, après un coup de frein le mois précédent, selon des données encore provisoires.

Les recettes ont rebondi en septembre après une baisse en août (archives).
Les recettes ont rebondi en septembre après une baisse en août (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 08:38

31.10.2025, 09:13

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail hors inflation (nominaux) ont augmenté de 0,7% en septembre, comparé au même mois de l'an dernier, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi dans son pointage mensuel.

Les revenus en termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, ont rebondi de 1,5% sur un an.

Les plus lus

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
«Très, très lent» - Une controverse refait surface au Masters de Paris
Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
Images saisissantes : un véritable déluge s’abat sur la ville de New York
Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc
Une chauve-souris géante plane dans l’espace: l’image qui glace le sang !