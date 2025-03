De plus en plus de Romands utilisent leur téléphone portable pour payer les achats en magasin, selon une enquête de bonus.ch. A l'opposé, les Alémaniques lui préfèrent nettement l'argent liquide.

En 2025, le téléphone portable et l'argent liquide sont désormais utilisés à parts égales (17%) comme moyen de paiement en Suisse romande, selon une enquête du comparateur en ligne bonus.ch publiée mardi, à laquelle plus de 2200 personnes ont pris part. L'intérêt des Romands pour le paiement par smartphone va grandissant: la part d'utilisation de ce moyen de paiement était de 13% en 2023 et de seulement 8% en 2022.

C'est en Suisse italienne que le paiement mobile connaît le plus grand engouement, où près d'un quart de la population utilise ce moyen de paiement en magasin (contre 20% l'an dernier). A l'inverse, les Alémaniques (12%) sont les moins friands de cette méthode et préfèrent nettement le cash (26%).

Au niveau national, les cartes de crédit physiques (55%) restent encore et toujours le moyen de paiement le plus utilisé en 2025 en Suisse pour les achats en magasin, même si leur utilisation est en légère baisse ces dernières années (59% en 2023). La pandémie de coronavirus a largement contribué à populariser leur usage et à fortiori celui des cartes de crédit sans contact.

Les hommes ont recours à ce moyen de paiement plus fréquemment que les femmes: 21% contre 16% l'utilisent quotidiennement, et 43% contre 36% au moins une fois par semaine.

Au niveau des régions linguistiques, les Tessinois sont de loin ceux qui utilisent le plus leur carte de crédit, avec 26% d'utilisateurs quotidiens, contre 21% en Suisse alémanique et seulement 17% en Romandie.

Après les cartes de crédit, l'argent liquide (20%) résiste encore dans le classement des moyens de paiement préférés des Suisses. Son utilisation varie fortement selon l'âge. Les personnes de 60 ans et plus y restent les plus attachées (25%), tandis que la tranche d'âge des 30 à 39 ans est celle qui s'en sert le moins (11%).

Le téléphone portable, même s'il continue à gagner du terrain (16% en 2025, 14% en 2023 et 8% en 2022), reste la forme de paiement la moins répandue en Suisse.