Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire, selon l'OFS. Se chiffrant à 2%, la hausse nominale dépasse l'inflation, laissant augurer de portefeuilles un peu mieux garnis.

Keystone-SDA ATS

De janvier à fin septembre, les salaires nominaux ont augmenté de 2% en Suisse par rapport à la même période de 2024, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans le même temps, le renchérissement est resté stable à 0,2% en juillet, août et septembre.

Les rémunérations devraient augmenter

Cette année, l'inflation devrait se limiter à 0,2%, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), la Banque nationale suisse (BNS) et le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Les rémunérations devraient donc augmenter d'ici décembre, et le pouvoir d'achat des Suisses avec elles.

Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?

Dernièrement, la faîtière syndicale Travail.Suisse a réclamé une augmentation des salaires de 2% en moyenne en 2026 tandis que l'Union syndicale suisse (USS) a exigé des relèvements de 2% à 2,5% pour l'an prochain.

Elles mettent en avant notamment les primes d'assurance maladie et les loyers qui continuent de grever le budget des ménages, même si l'inflation a baissé.

En 2024, les salaires nominaux avaient progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l'inflation, ont eux progressé de 0,7% sur un an.