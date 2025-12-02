Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour 2026... Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?

ATS

2.12.2025 - 09:44

Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire, selon l'OFS. Se chiffrant à 2%, la hausse nominale dépasse l'inflation, laissant augurer de portefeuilles un peu mieux garnis.

Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire. (archive)
Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 09:44

02.12.2025, 09:54

De janvier à fin septembre, les salaires nominaux ont augmenté de 2% en Suisse par rapport à la même période de 2024, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans le même temps, le renchérissement est resté stable à 0,2% en juillet, août et septembre.

Les rémunérations devraient augmenter 

Cette année, l'inflation devrait se limiter à 0,2%, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), la Banque nationale suisse (BNS) et le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Les rémunérations devraient donc augmenter d'ici décembre, et le pouvoir d'achat des Suisses avec elles.

Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?

Dernièrement, la faîtière syndicale Travail.Suisse a réclamé une augmentation des salaires de 2% en moyenne en 2026 tandis que l'Union syndicale suisse (USS) a exigé des relèvements de 2% à 2,5% pour l'an prochain.

Elles mettent en avant notamment les primes d'assurance maladie et les loyers qui continuent de grever le budget des ménages, même si l'inflation a baissé.

En 2024, les salaires nominaux avaient progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l'inflation, ont eux progressé de 0,7% sur un an.

Les plus lus

Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
L'armée allemande annonce s'être fait voler un chargement de munitions
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos
Heurts dans une ferme où des vaches doivent être abattues
L'ex-cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini en garde à vue
La brutalisation absolue de la politique américaine