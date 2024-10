A moins d'une semaine de l'issue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, les dirigeants d'entreprises suisses se disent inquiets face aux conséquences économiques du scrutin. Les deux candidats ne semblent pas rassurer les cadres des sociétés helvétiques.

Ni la candidate démocrate à la Maison blanche Kamala Harris, ni le candidat républicain Donald Trump «n'inspirent un sentiment vraiment positif aux entreprises suisses interrogées, s'agissant des attentes en matière de politique commerciale et économique», a relevé jeudi le cabinet d'audit et de conseils Deloitte. AFP

ATS

Dans son enquête auprès des directeurs financiers suisses, seuls 32% des responsables interrogés «attendent de Kamala Harris une politique économique et commerciale plus avantageuse pour les entreprises suisses et encore beaucoup moins (12%) attendent la même chose de Donald Trump, tandis que 12% placent les deux candidats à égalité sur ce point».

Environ 30% des directeurs financiers «misent (...) sur une politique commerciale et économique moins favorable à la Suisse sur les quatre prochaines années et ce quelle que soit l'issue des élections». Selon Deloitte, «le climat économique pourrait donc devenir sensiblement plus rude sur le premier marché d'exportation de la Suisse au cours des prochaines années».

Concernant la situation économique générale, les responsables financiers sont majoritairement optimistes quant aux perspectives conjoncturelles de la Suisse et des Etats-Unis. Ils ont par contre une vision clairement négative pour l'évolution économique de l'Allemagne et de la Chine.

En 2023, les exportations suisses vers les Etats-Unis ont représenté 48,8 milliards de francs, faisant de ce pays le premier destinataire des produits et services helvétiques, devant l'Allemagne (42,7 milliards) et la Chine (15,3 milliards), selon les statistiques de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

al