Les Suisses ne veulent plus acheter de VW

La demande pour les modèles VW comme la Golf et la Passat diminue considérablement en Suisse. Pendant ce temps, les chiffres de vente de Skoda et d'Audi restent stables.

L'ampleur de la crise chez VW se fait désormais sentir en Suisse. (photo d'archives) sda

Les modèles VW autrefois très appréciés, comme la Golf et la Passat, perdent de plus en plus de popularité en Suisse. Helmut Ruhl, le patron d'Amag, attribue cette baisse à une réticence générale à acheter des voitures. En effet, il se vend aujourd'hui environ 20% de voitures neuves en moins qu'il y a dix ans, comme le rapporte la SRF.

Changement des habitudes d'achat

Depuis la pandémie, les habitudes d'achat de la population suisse ont nettement changé. Les incertitudes économiques et la question du mode de propulsion adéquat - essence, hybride ou électrique - influencent les décisions des acheteurs. Néanmoins, cela n'explique que partiellement la baisse drastique des ventes de VW.

Il y a dix ans, Amag, l'importateur général, vendait encore plus de 40'000 véhicules VW par an. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus que d'environ 20'000, ce qui correspond à une baisse de près de 50 pour cent. Helmut Ruhl décrit VW comme une marque du segment moyen du marché, qui n'est ni une marque de luxe ni une marque bon marché.

Déplacements du marché et concurrence

Le marché a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les clients optent souvent pour des véhicules moins chers et fonctionnels ou pour des voitures plus chères et plus haut de gamme - pas forcément VW dans les deux cas. Au lieu de cela, ils se tournent vers des marques sœurs comme Skoda ou Audi, dont les ventes sont restées stables.

Dans le domaine des véhicules électriques, VW reste également à la traîne par rapport à la concurrence. Les clients préfèrent souvent les modèles de Tesla, Volvo ou Skoda. Cette tendance ne se manifeste pas seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Le groupe Volkswagen a réduit ses ventes annuelles de plus de six millions à moins de cinq millions de véhicules.

Des répercussions mondiales

La baisse des ventes a également des répercussions sur la production en Allemagne. Certaines usines ne tournent plus à plein régime et le groupe a ralenti sa production. Ces mesures visent à endiguer les pertes financières, mais ne garantissent pas un redressement de la marque.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA.