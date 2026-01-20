  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

WEF Les surtaxes de Trump sont «une erreur», dit von der Leyen

ATS

20.1.2026 - 14:38

Les surtaxes que propose Donald Trump sont «une erreur», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en ouverture du Forum économique mondial (WEF). Elle réagissait aux menaces du président américain si le Groenland ne lui était pas cédé.

Groenland: Von der Leyen promet une réponse

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis que la réponse de l'Europe aux menaces répétées du président américain concernant le Groenland et les droits de douane sera "ferme".

20.01.2026

Keystone-SDA

20.01.2026, 14:38

20.01.2026, 14:39

«Nous considérons le peuple américain non seulement comme notre allié, mais aussi comme notre ami. Nous plonger dans une spirale descendante dangereuse ne ferait qu'avantager les adversaires que nous sommes tous deux déterminés à tenir à l'écart de notre paysage stratégique», a déclaré Mme von der Leyen mardi à Davos.

«Notre réponse sera donc ferme, unie et proportionnée», a-t-elle ajouté, précisant que la souveraineté et l'intégrité de ce territoire autonome du Danemark ne sont pas négociables. L'Allemande a annoncé que l'UE renforcera la sécurité dans l'Arctique, en collaboration avec le Groenland et le Danemark, mais également les Etats-Unis.

WEF de Davos. Guy Parmelin : «Une catastrophe peut renforcer la cohésion internationale»

WEF de DavosGuy Parmelin : «Une catastrophe peut renforcer la cohésion internationale»

«Nouvelle Europe indépendante»

Mme von der Leyen a sinon affiché une Europe forte économiquement, appelant à construire une «nouvelle Europe indépendante». «Gagner du temps en espérant que les choses reviennent bientôt à la normale ne résoudra pas les dépendances structurelles dont nous souffrons», a-t-elle déclaré.

La présidente de la Commission européenne a mis en avant les derniers succès économiques européens, parmis lesquels la signature de l'accord entre le Mercosur et l'UE, concrétisée le week-end dernier après des années de blocages. Elle a également cité l'accord avec la Suisse, et un futur accord avec l'Inde.

«Longue vie à l'Europe», a conclu Mme von der Leyen sous des applaudissements.

Les plus lus

De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana
Un cerf tué chez Luc Besson: deux chasseurs condamnés
A Davos, Macron dit préférer «le respect plutôt que les brutes»
Camille Rast s’offre un nouveau podium ! Julia Scheib impériale
Un randonneur à ski perd la vie au-dessus d'Ovronnaz