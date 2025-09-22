Les taux hypothécaires demeurent «étonnamment» stables

Les taux hypothécaires n'ont globalement pas changé au troisième trimestre, constatent les experts de Moneypark. Ils jugent cette évolution «particulièrement surprenante», après l'imposition début août de droits de douane de 39% à la Suisse par les Etats-Unis.

es taux hypothécaires n'ont globalement pas changé au troisième trimestre, constatent les experts de Moneypark. sda

Keystone-SDA ATS

Près de deux mois après l'annonce de Donald Trump, les premiers effets des droits de douane contre la Suisse «sont certes perceptibles, mais jusqu'à présent beaucoup moins marqués que ce que l'on craignait initialement», relève Moneypark dans son étude publiée lundi.

Ainsi, les taux hypothécaires sont restés jusqu'à présent «étonnamment stables» au deuxième trimestre et restent légèrement supérieurs au niveau le plus bas de l'année dernière, enregistré à la mi-décembre.

La baisse des taux directeurs en juin a encore légèrement relancé la demande d'hypothèques Saron, notent les analystes. Ils expliquent cela «en grande partie par la persistance d'une certaine incertitude quant à l'évolution future des taux d'intérêt, bien que la majoration de prix pour une hypothèque fixe à court terme soit faible».

Les marges sur les hypothèques Saron sont actuellement relativement élevées, raison pour laquelle le choix pourrait à l'avenir se porter davantage sur les hypothèques à taux fixe.

Les coûts de refinancement des prestataires hypothécaires ont sensiblement augmenté au cours de l'année, ce qui réduit leurs marges. «Par conséquent, les baisses de taux de la BNS ne sont pas entièrement répercutées sur les emprunteurs hypothécaires, comme le montrent aussi les meilleures conditions relativement élevées», notent-ils.

Les taux resteront attractifs

En raison du durcissement des exigences réglementaires, ces dernières ne sont actuellement accordées qu'à des emprunteurs hypothécaires présentant une très bonne solvabilité. «Pour les primo-accédants dont la situation financière est tendue, le marché est devenu nettement plus difficile», affirment-ils.

Quant à l'évolution des taux, la grande majorité d'une cinquantaine de prestataires hypothécaires interrogés s'attendent à ce que la Banque nationale suisse (BNS) maintienne son taux directeur à 0% lors de son évaluation jeudi de la situation de politique monétaire et que ce taux reste inchangé en décembre.

Moneypark estime que des taux d'intérêt négatifs ne seraient envisageables que dans des cas exceptionnels, «par exemple si la crise de la dette de l'euro devait à nouveau s'aggraver». Les taux devraient rester attractifs, selon le spécialiste hypothécaire, et un faible potentiel de réduction est même envisagé pour les durées plus longues.