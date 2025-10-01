  1. Clients Privés
Immunité de trois ans Les valeurs pharma respirent après l'accord Pfizer-Trump

ATS

1.10.2025 - 18:10

Sous pression du fait des velléités affirmées de régulation des prix des médicaments aux Etats-Unis, les valeurs pharmaceutiques helvétiques ont repris des couleurs mercredi à la Bourse suisse. Le géant new-yorkais Pfizer a obtenu une immunité de trois ans contre d'éventuelles surtaxes prohibitives brandies par Donald Trump, en échange de concessions dont les implications restent à déterminer.

Le géant new-yorkais Pfizer a obtenu une immunité de trois ans contre d'éventuelles surtaxes prohibitives brandies par Donald Trump, en échange de concessions dont les implications restent à déterminer.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.10.2025, 18:10

Considérant que ce nouveau modèle d'affaires au pays de l'oncle Sam pourrait devenir la nouvelle normalité, les analystes accueillent une levée d'incertitudes pour l'ensemble de la branche.

Le bon de jouissance Roche a clôturé la séance en nette hausse de 8,6% à 282,30 francs, clairement devant Novartis (+3,9%) et le sous-traitant Lonza (+1,4%). Porté par ses poids lourds pharmaceutiques, l'indice vedette SMI a quant à lui pris 2,07%.

Interrogés par l'agence AWP, les mastodontes rhénans Roche comme Novartis ont rappelé partager le désir de l'administration américaine de rendre les médicaments plus abordables pour les patients.

«Tous les pays devraient valoriser correctement le coût de l'innovation et en assumer leur juste part,» a ajouté Novartis. Le patron Vasant Narasimhan estimait récemment dans la presse que les prix des médicaments n'étaient pas assez élevés sur le Vieux continent et en Suisse tout particulièrement.

Du côté des observateurs, Jefferies relève que l'accord conclu par Pfizer a le mérite de démontrer la disposition à la négociation de l'administration Trump. L'impact des rabais consentis pour la vente directe de médicaments aux patients doit par ailleurs être largement compensé au niveau des recettes par l'élimination des intermédiaires traditionnels, ont poursuivi les experts de la banque new-yorkaise.

«Pour les investisseurs, l'effet net apparaît clairement positif à court terme et il pourrait même renforcer la valorisation de long terme en réduisant l'incertitude et en positionnant Pfizer comme pionnier d'un modèle de prix plus transparent et durable dans l'industrie pharmaceutique,» observe pour sa part John Plassard, associé chez Cité Gestion.

