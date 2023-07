Le groupe de luxe Richemont continue de profiter de la forte demande globale pour les produits de luxe. Le chiffre d'affaires du propriétaire de Cartier a nettement progressé au premier trimestre de son exercice décalé, grâce notamment à la réouverture de la Chine.

Au cours du premier trimestre 2022/23, les ventes de Richemont ont bondi de près d'un cinquième sur un an en termes organiques, grâce notamment à la réouverture de la Chine. (archives) ATS

D'avril à fin juin, les recettes se sont établies à 5,32 milliards d'euros, soit une hausse de 14% sur un an. Hors effets de changes, la croissance organique est de 19%, a indiqué lundi la société dans un communiqué.

Les résultats sont inférieurs au consensus de l'agence AWP. Les analystes interrogés anticipaient en moyenne des ventes de 5,42 milliards d'euros.

La division joaillerie, la plus importante comprenant notamment Cartier et Van Cleef & Arpels, a contribué en particulier à la performance avec une progression de 19% à 3,60 milliards d'euros. L'unité horlogerie de Richemont constituée notamment de Piaget, IWC, Vacheron Constantin et Panerai s'est, elle, étoffée de 6% à 1,06 milliard d'euros.

La région Asie-Pacifique, dont la Chine fait partie, s'est illustrée par un bond de 32%. Hors effets de change, l'avancée est de 40%, souligne le genevois. Ce redressement a permis de compenser la faiblesse de la région Amériques, qui a vu ses ventes reculer de 4%.

L'Europe (+10%) s'est aussi montrée dynamique grâce au retour des touristes en provenance des Etats-Unis, du Moyen-Orient et plus récemment de la Chine. «La plupart des marchés, en particulier la France, l'Italie et la Suisse, ont généré des recettes en croissance», souligne le groupe.

lk